Benzin-Knappheit: Regierung will Abhilfe schaffen

Angesichts der Knappheit von Benzin und Diesel an Tankstellen unter anderem in Rheinland-Pfalz prüft die Bundesregierung weitere Hilfsmaßnahmen. „Wir sind bereits mit Hochdruck dran, Abhilfe zu schaffen“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) der „Bild am Sonntag“. dpa