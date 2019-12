Beratung und konkrete Hilfe: Vorgehen gegen Armut

Mainz Nicht nur der Bund und das Land, auch die Kommunen selbst können eine Menge gegen Armut tun. Das sind einige der Ergebnisse des Beteiligungsprozesses, der zentrale Akteure im Kampf gegen Armut zusammenbringen sollte. Einige Maßnahmen werden sofort umgesetzt.

Armutslotsen, „Orte des Zusammenhalts“, Projekte gegen Kinderarmut und Beratungsstellen für Menschen ohne Krankenversicherung oder in Wohnungsnot: Mit solchen Sofort-Maßnahmen will die rheinland-pfälzische Landesregierung gegen Armut vorgehen. Dafür seien zwei Jahre lang je rund 700 000 Euro eingeplant, sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag in Mainz.