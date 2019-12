Beratung und LKA-Dezernat: Kampf gegen Rechtsextremismus

Mainz Rheinland-Pfalz will sich mit einem neuen Ermittlungsdezernat noch besser gegen politisch motivierte Kriminalität wappnen. Das Landeskriminalamt kümmert sich zudem um Menschen, die - vor allem von rechts - angefeindet oder bedroht werden.

Im LKA wird es von 2020 an zudem ein neues Ermittlungsdezernat für politisch motivierte Kriminalität geben: Das neue Dezernat wird sich - je nach Anlass - aus mehreren Teams zusammensetzen und gemeinsam ermitteln. Die Fachleute sollen sich zudem eng mit dem Staatsschutz in Rheinland-Pfalz sowie den Ermittlern in anderen Bundesländern und Staaten austauschen. In dem Dezernat werden Verfahren gegen politisch motivierte Gewalt, internationalen Terrorismus, Spionage und Proliferation (Verbreitung von Massenvernichtungswaffen) geführt.