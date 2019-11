Berauschte 47-Jährige geht in Krankenhaus auf Polizist los

Kaiserslautern Im Rausch ist eine 47-Jährige in einem Kaiserslauterner Krankenhaus auf einen Polizisten losgegangen. Die Frau habe gezielt in Richtung des Beamten gespuckt und mehrmals in dessen Richtung getreten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Sie sei respektlos und völlig außer sich gewesen. Die Frau hatte sich den Angaben nach am Dienstagabend über das Internet mit einem Mann verabredet. Sie sei laut dem 28-Jährigen aber bereits unter Drogen zu der Verabredung gekommen und habe dann noch eine halbe Flasche Gin getrunken. Das Resultat: Sie konnte sich nicht mehr auf den Füßen halten.