Unfall Berauschter Autofahrer entwurzelt bei Unfall Bäume

Der Wagen eines berauschten Autofahrers hat sich in Idar-Oberstein überschlagen und einige fünf bis zehn Meter hohe Bäume entwurzelt. Das Auto des 38-Jährigen geriet laut Polizei in der Nacht zum Dienstag bei zu hohem Tempo in einer Kurve von der regennassen Fahrbahn ab, stürzte einen Hang hinunter und kam unter einer Brücke zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt. Sein Auto hat Totalschaden.