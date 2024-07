Kirche Bericht: Ex-Bischof hat unangemessen auf Missbrauch reagiert

Im Vergleich zur Amtszeit seines Vorgängers sei die Zahl der Fälle in der zweiten Amtszeit des Bischofs Spital gesunken, hieß es. In der Amtszeit von Spital habe es eine kleinere Gruppe von Mehrfach- bzw. Intensivtätern gegeben, die „besonders viele Betroffene missbraucht haben und die dies über längere Zeit ihres Berufslebens taten und häufig auch die betroffenen Minderjährigen über Jahre missbrauchten“, heißt es im Bericht. „Entsprechend große moralische Schuld lastet auf ihnen.“ So habe es in dieser Zeit 14 Bistums- und Ordensgeistliche gegeben, die für den Missbrauch von mindestens 148 Menschen verantwortlich seien.