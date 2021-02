Bericht: Hengen soll Sportchef in Kaiserslautern werden

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung von Ex-Profi Thomas Hengen. Der 46-Jährige könnte beim abstiegsgefährdeten Traditionsclub laut „Reviersport“ den Posten des Sportchefs übernehmen.

Hengens ehemaliger Arbeitgeber Alemannia Aachen gab am Dienstagvormittag bereits die Trennung bekannt. „Sportdirektor Thomas Hengen wird den Verein auf eigenen Wunsch verlassen, da sich für ihn eine neue berufliche Perspektive ergeben hat“, schrieb der Regionalligist in einer Mitteilung.

Im Rahmen der Vorstellung des neuen Trainers Marco Antwerpen in der vergangenen Woche hatte FCK-Beiratschef Markus Merk betont, dass man in den Verhandlungen einem neuen sportlichen Verantwortlichen entscheidend näher gekommen sei. „Wir müssen es noch finalisieren. Glauben sie mir, wir schlafen nicht. Wir tun alles, den Verein jetzt auch sportlich in eine bessere Zukunft zu führen“, sagte Merk. In Kaiserslautern war Hengen von 1992 bis 1996 und von 2001 bis 2004 als Spieler unter Vertrag.