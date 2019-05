später lesen Bericht: Mainz hat niedrigste Wohnnebenkosten Teilen

Die Bewohner von 7 der 16 Landeshauptstädte müssen in diesem Jahr höhere Wohnnebenkosten bezahlen. In drei Städten sinken die Belastungen gegenüber 2018, wie die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf eine Auswertung des Bundes der Steuerzahler berichtet. dpa