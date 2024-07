Kirche Bericht zu Missbrauch in Amtszeit von Bischof Spital

Historiker der Universität Trier legen an diesem Mittwoch (14.30 Uhr) einen Bericht über sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der Amtszeit des früheren Bischofs Hermann Josef Spital vor. Spital war von 1981 bis 2001 in Trier im Amt. Es handelt sich um den zweiten Zwischenbericht einer historischen Studie, die sexuellen Missbrauch durch Kleriker und Laien im Bistum Trier von 1946 bis 2021 wissenschaftlich aufarbeitet, wie die Projektleitung mitteilte.