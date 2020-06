Naturschutz : Warum viele Insekten, Vögel und Blumenwiesen verschwinden

Trier Der Bericht der Bundesumweltministerin zur Lage der Natur zeichnet ein düsteres Bild. Als eine Ursache wird die intensive Landwirtschaft benannt. Die Bauern wehren sich gegen die Vorwürfe.

Wo sind all die Blumen hin? Selbst in der grünen Region Trier findet man sie nur noch selten – die klassischen Heuwiesen voll bunter Blüten, die Faltern und anderen Insekten Nahrung bieten.

Der Bericht zur Lage der Natur, den Bundesumweltministerin Svenja Schulze kürzlich vorstellte, zeichnet ein alarmierendes Bild: Rund ein Drittel der Arten und Lebensräume der Republik befinden sich in einem schlechten Zustand. Neben Seen und Mooren sind ganz besonders Grünlandflächen betroffen, von denen es in Eifel und Hunsrück sehr viele gibt. „Besonders kritisch ist die Lage bei Schmetterlingen, Käfern und Libellen“, sagt Schulze, die die intensive Landwirtschaft als Ursache benennt. Um möglichst viel aus den Flächen zu holen und Tieren ein energiereiches Futter zu bieten, werden Wiesen gedüngt, früh gemäht und eiweißreiche Gräser gesät. So jedoch bieten sie Insekten wenig Nahrung. Und wo es wenig Insekten gibt, haben auch Vögel es schwer. Während die Zahl der Vögel in Städten wächst, nimmt sie in Agrarlandschaften ab.