Woran liegt es? Scheitert die Fachkräfte-Zuwanderung an überforderter Verwaltung?

Bei Banken geht oft keiner mehr ans Telefon, auf Handwerker muss man monatelang warten, Bauprojekte verzögern sich, weil Ingenieure fehlen und auch in den Rathäusern der Region herrscht so großer Personalmangel, dass viele Anträge monatelang unbearbeitet liegen bleiben. Der lang prophezeite Fachkräftemangel ist inzwischen so allgegenwärtig, dass jeder ihn spürt. Allein in der Region Trier fehlen nach Auskunft von Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), bis 2030 ganze 400.000 Arbeitskräfte,