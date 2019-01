später lesen Berufsschule: Niedrigste Schülerzahl seit mehr als 20 Jahren FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

Twittern

Teilen



So wenig Schüler gab es an den berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz seit mehr als 20 Jahren nicht. Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 waren es gerade einmal 117 700, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. dpa