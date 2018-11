später lesen Berufungsverfahren gegen Sebastian Münzenmaier im Dezember FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Das Landgericht Mainz hat das Berufungsverfahren gegen den AfD-Politiker Sebastian Münzenmaier wegen dessen mutmaßlicher Beteiligung an einem Überfall auf Fußballfans terminiert. Verhandelt werde am 17. Dezember, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag. dpa