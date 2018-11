später lesen Schlechter Zustand Rheinland-Pfalz: Wald leidet unter Trockenheit und Insekten FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Hitze und Trockenheit haben dem rheinland-pfälzischen Wald in diesem Jahr schwer zu schaffen gemacht. Der Anteil der deutlich geschädigten Bäume stieg auf 37 Prozent, wie Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Präsentation des Waldzustandsberichts 2018 am Donnerstag in Mainz bekannt gab. dpa