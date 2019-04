Beschädigter Geldautomat wird mit Spezialschneider geöffnet

Mit Hilfe eines Wasserstrahlschneidegerätes öffnen Experten seit Sonntagvormittag einen bei einer Explosion schwer beschädigten Geldautomaten in Mainz. Bisher laufe alles nach Plan, sagte ein Sprecher der Polizei am Nachmittag. dpa

Wie beabsichtigt bohre man fünf Löcher in den Automaten, um ihn so zu öffnen. Der Einsatz und die damit verbundene Evakuierung umliegender Häuser werde voraussichtlich noch bis zum Abend andauern, so der Sprecher.

Unbekannte hatten den Automaten an Ostersamstag in die Luft gesprengt, waren aber nicht an das Geld gekommen. In dem Gerät werden aber noch Sprengstoffreste vermutet. Daher komme nun das spezielle Schneidegerät zum Einsatz, erklärte der Polizeisprecher.

Das Öffnen eines beschädigten Geldautomates wird den Angaben zufolge in Deutschland erstmalig auf diesem Wege versucht. Bei dem Schneiden mit Wasser entstehe keine Hitze, das Gerät sei unter anderem für das Aufschneiden von Bomben gedacht. Die Experten für den Einsatz seien aus Baden-Württemberg angereist - genau wie der Spezialschneider.

300 Anwohner in einem Radius von rund 100 Metern mussten für den Einsatz am Sonntag vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten vorübergehend in einer Halle unterkommen.