Beschäftigte der Nährmittelindustrie erhalten mehr Geld

Zahlreiche Banknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wiesbaden/Stuttgart Die rund 7000 Beschäftigten der Nährmittelindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland erhalten in zwei Stufen fünf Prozent mehr Geld. Einen entsprechenden Tarifvertrag über 24 Monate haben die Gewerkschaft NGG und der Arbeitgeberverband Ernährung Genuss abgeschlossen, wie beide Seiten am Dienstag mitteilten.