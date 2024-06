Tarifverhandlungen Bauindustrie Lohnplus auf dem Bau: Fast 7.300 Beschäftigte profitieren

Beschäftigte auf dem Bau in der Region Trier können sich in diesem Monat auf dickere Lohntüten freuen. „Wer auf dem Bau arbeitet, kann jetzt pro Monat zwischen 260 und 314 Euro mehr im Portemonnaie erwarten – vom Bauhelfer bis zum Polier und Baustellenleiter, vom Maurer, Straßenbauer und Kranführer bis zur Bürokraft“, sagt Ute Langenbahn von der Industriegewerkschaft BAU Saar-Trier. Sie spricht von einem „Lohn-Plus, das die Arbeit deutlich attraktiver“ mache: „Es lohnt sich wieder, auf dem Bau in die Hände zu spucken. Der neue Tarifabschluss bringt zusätzlich: Respekt für die Arbeit.“