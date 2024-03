Gewerkschaft Beschäftigte im Handel setzen Streiks fort

Im fast ein Jahr andauernden Tarifkonflikt im Handel haben Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland ihre Streiks am Freitag fortgesetzt. Rund 350 Beschäftigte hätten ihre Arbeit niedergelegt, teilte Verdi mit. Zu einer Kundgebung in Saarbrücken waren laut einer Sprecherin rund 250 Menschen gekommen.