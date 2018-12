später lesen Beschlagnahmte Glasaale werden im Rhein ausgesetzt FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Bei Heidesheim nahe Mainz wird heute ein ganz besonderer Fund des Zolls in die Freiheit entlassen: Tausende Glasaale werden in den Rhein ausgesetzt. Das Auswildern dieser geschmuggelten Tiere sei bisher beispiellos in Deutschland, teilte das Zollfahndungsamt Frankfurt mit. dpa