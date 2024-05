Behörden Beschmierte und beschädigte Wahlplakate: Ermittlungen

Zwei Fälle in Koblenz hatten in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Dort wurden zwei Plakate der Freien Wähler mit rassistischen Parolen beschmiert, darunter eines des Landesvorsitzenden Stephan Wefelscheid. Mehrere Medien berichteten. In diesen Fällen werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz mit. In einem der Fälle läuft demnach zusätzlich eine Ermittlung wegen der Beleidigung von Politikern. Die Taten ereigneten sich in der vergangenen Woche und am Montag. „Einen Zusammenhang herzustellen, gestaltet sich natürlich immer schwierig, da bislang keine Täter zu ermitteln waren“, teilte die Behörde mit.