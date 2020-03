Besondere Orte: Eugen Ruge als Stadtschreiber nach Mainz

Der Schriftsteller Eugen Ruge bei einer Veranstaltung. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Ein Hotel in Moskau und Dokumente zu seiner Großmutter haben ihn zu seinem jüngsten Roman inspiriert. Dabei erklärt Ruge seinen Schreibprozess als Ausprobieren. Welche Orte werden ihn wohl am Rhein zu neuem Schreiben anregen?



Ein Hauch von Moskau kommt nach Mainz: Der neue Stadtschreiber Eugen Ruge bietet seinen Lesern mit dem Roman „Metropol“ einen ebenso eindringlichen wie beklemmenden Einblick in die Zeit der Stalin-Diktatur, authentisch vermittelt über Dokumente seiner Großmutter. Bei der Entscheidung für ihren Literaturpreis würdigten die Stadt Mainz sowie die Fernsehsender ZDF und 3sat den Romanautor und Regisseur als „Meister im Schildern von Familienbeziehungen und Lebensentwürfen, geschrieben in einer klaren Sprache mit souveränem Gespür für Dialoge, Tempo und Pointe“.

„Ich erfinde, ich unterstelle, ich probiere aus“, erklärt der 65-Jährige im Epilog seines jüngsten Romans zu seinem Schreibprozess. „Denn nichts anderes heißt Erzählen: ausprobieren, ob es tatsächlich so gewesen sein könnte.“ Möglich werde diese Form des Ausprobierens der Wahrheit weil Autor wie Leser „imstande sind, sich in einen anderen Menschen hineinzuversetzen“. Damit ist letztlich Empathie die Grundlage fürs Romanschreiben wie fürs Lesen.

In „Metropol“ wie in Ruges erstem Roman zu seiner Familiengeschichte, „In Zeiten des abnehmenden Lichts“, werden die Leser schnell mitgenommen und gefesselt. Dabei ist der Handlungsstrang in „Metropol“ eher ereignisarm, wird nur strukturiert von immer neuen Festnahmen der stalinistischen „Säuberungen“ und der Angst der verbleibenden Funktionäre, wann sie wohl an der Reihe sind. Der Spannungsaufbau wird gegen Ende des Romans fast unerträglich, wenn Charlotte, die Großmutter des Autors, nachts das Klopfen an der Tür hört. „Da wird die Tür auch schon geöffnet. Es ist nicht ihre Tür. Es ist das Nebenzimmer.“

Der Autor hat im russischen Staatsarchiv Dokumente der Zeit zusammengetragen und im Buch integriert. Er hat das Zimmer im Hotel gebucht, in dem seine Großmutter mit ihrem Partner 477 Tage lange lebte. Und so eine Wirklichkeit geschaffen, in der Geschichte und Fiktion nahtlos miteinander verbunden sind. Nun darf man gespannt sein, welche Orte in Mainz den Schriftsteller zu neuem Schreiben inspirieren werden. Am Freitag wird er offiziell zum Stadtschreiber gekürt.