Besonders viele große Lotto-Glückspilze in diesem Jahr

2018 ist ein Jahr des Lottoglücks: Bis zum 20. Dezember haben in Rheinland-Pfalz 51 Tipper mehr als 100 000 Euro gewonnen. „Elf von ihnen gewannen sogar über eine Million Euro“, berichtete der Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz, Jürgen Häfner. dpa

Sein Sprecher Clemens Buch ergänzte: „So viele Großgewinne hatten wir schon länger nicht mehr.“

Den höchsten Gewinn mit rund 7,3 Millionen Euro kassierte ein Tipper in Brohltal im Kreis Ahrweiler am 1. Juni im Eurojackpot. Mit seinem Dreiwochenschein hatte er dafür 12,45 Euro investiert. Auf Platz zwei rangierte in diesem Jahr ein Tipper aus Mainz mit exakt 5 277 777 Euro im Spiel 77 am 14. März. Es war der höchste jemals in der Landeshauptstadt erzielte Gewinn. Den dritten Platz belegte 2018 ein Spielteilnehmer im Raum Neuwied. Er gewann am 8. Juni rund 4,6 Millionen Euro im Eurojackpot.

