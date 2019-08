Bitburg/Trier Arme Angehörige können sich Begräbnisse für verstorbene Mitmenschen oft nicht leisten. Ein Bitburger Bestatter kämpft mit einer öffentlichen Trauerfeier für sie.

Rainer D. ist am Ende Juli in der Eifel verstorben. Mehr als 20 Tage ist das her. Bestattet ist der Leichnam des Mannes aber noch nicht. „Den Angehörigen fehlt das Geld für die Beerdigung“, sagt der Bitburger Bestatter Hans Steffen mit trauriger Stimme. Nach dem rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetz muss ein Mensch in sieben Tagen bestattet sein. Wenn die Angehörigen knapp bei Kasse sind, zahlt das Sozialamt. Aber erst, wenn ein Antrag eingegangen sei, dieser bearbeitet wurde und die Suche nach vermögenderen Erben erfolglos verlief. Das dauere oft Monate. Auf Vorleistungen warteten Bestatter in solchen Fällen meist vergeblich, klagt Steffen. „Bei Angehörigen haben wir dann die Wahl: Schicken wir sie weg oder strecken wir die Kosten auf eigenes Risiko vor.“ Am wichtigsten, so sagt Steffen: „Die Menschenwürde, die auch für Verstorbene gilt, wird völlig missachtet.“

Die Trauerfeier sei für Samstag, 31. August, um 12 Uhr in der Trauerhalle des Friedhofs Kolmeshöh in Bitburg geplant. Der Bestatter will Rosen und Aufkleber verteilen, auch an Stern-TV und die Bild-Zeitung hat er Einladungen geschickt. „Auch der Ärmste der Armen hat in der Gesellschaft seinen Beitrag geleistet es und somit verdient, würdevoll beigesetzt zu werden. Das sollte selbstverständlich sein“, schreibt Steffen in einem Aufruf bei Facebook, der bis gestern bereits mehr als 470-mal geteilt wurde. In dem sozialen Netzwerk gibt es reichlich Mitgefühl in den Kommentaren: „Eine Armen-Bestattung ist das Minimum an Anstand“, heißt es dort. Auch Kritik an der lokalen Verwaltung wird laut.