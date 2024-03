Trier, Konz, Saarburg dabei Beste Pizzeria von RLP gesucht: Weltmeister erklärt, was eine richtig gute Pizza ausmacht

Wo gibt's die beste Pizza in Rheinland-Pfalz? Das will das Gourmetmagazin "Falstaff" wissen und sucht die Antwort über eine aktuell laufende Onlineabstimmung: Leserinnen und Leser sind gefragt, für die Pizzeria zu klicken, in der es ihnen besonders gut schmeckt. Zehn Restaurants sind noch im Rennen um den Titel der beliebtesten Pizzeria von Rheinland-Pfalz. Welche ihn bekommt, entscheidet sich bis zum 12. März. Dann endet das Voting, das unter www.ku-rz.de/falstaffpizza zu finden ist.