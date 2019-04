später lesen Bestes Osterwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland Teilen

Twittern

Teilen



Sonniges, warmes und trockenes Osterwetter: Am Ostersonntag können sich die Menschen an Rhein, Mosel und Saar über Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad freuen, in der Vorderpfalz klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 26 Grad. dpa