später lesen Besuch des niederländischen Königspaars lockt Royal-Fans an FOTO: Sven Hoppe FOTO: Sven Hoppe Teilen

Twittern

Teilen



Holland-Tapas, lange Anreisen und orange Kleider: Viele Fans fiebern dem Besuch des niederländischen Königspaares in Rheinland-Pfalz entgegen. Die Anhängerschaft weiß: König Willem-Alexander und Königin Máxima werden bei ihrer Tour durchs Land an vier Stationen gut zu sehen sein - am (morgigen) Mittwoch in Oberwesel, in Boppard und in Bernkastel-Kues und am Donnerstag in Trier an der Porta Nigra. dpa