später lesen Hexentanz-Open-Air Besucher finden Leiche eines Mannes bei Festival in Losheim Teilen

Twittern

Teilen



Besucher des „Hexentanz-Open-Airs“ in Losheim am See (Kreis Merzig-Wadern) haben am Samstag die Leiche eines 24 Jahre alten Mannes in einem Stausee entdeckt. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. dpa