Genau 60.721 Gäste aus 95 Nationen haben dem Karl-Marx-Haus in Trier im Jubiläumsjahr 2018 ein Besucherrekord beschert. dpa

In nur acht Monaten zwischen Neueröffnung und Jahresende habe sich die Zahl der Besucher in dem Museum im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt, teilte das Museum am Freitag mit. Auch die Zahl der Führungen habe sich verdoppelt.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Geburtstag von Karl Marx zum 200. Mal gejährt. Der umstrittene Denker wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren: In dem schmucken barocken Wohnhaus, in dem heute das Museum Karl-Marx-Haus untergebracht ist. Zum Jubiläum war dort eine komplett neue Dauerausstellung über das Leben, Denken und Wirken des weltbekannten Denkers eingezogen.