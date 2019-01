später lesen Besucherrekord im Trierer Karl-Marx-Haus FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Genau 60 721 Gäste aus 95 Nationen haben dem Karl-Marx-Haus in Trier im Jubiläumsjahr 2018 ein Besucherrekord beschert. In nur acht Monaten zwischen Neueröffnung und Jahresende habe sich die Zahl der Besucher in dem Museum im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt, teilte das Museum am Freitag mit. dpa