Beteiligung bei Wahlen von Kirchenvorständen gestiegen

Darmstadt An den Wahlen der Kirchenvorstände in den Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) haben sich am Sonntag mehr Menschen beteiligt als bei den Wahlen zuvor. Einem ersten Trend zufolge hätten rund 25 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, teilte die EKHN am Montag in Darmstadt mit.

Vor sechs Jahren habe die Beteiligung noch bei 18,5 Prozent gelegen. Um die Mitgliedschaft in den Leitungsgremien der 1059 Gemeinden der EKHN bewarben sich rund 10 000 Kandidatinnen und Kandidaten. Zur Wahl aufgerufen waren rund 1,2 Millionen Kirchenmitglieder ab 14 Jahren. Erstmals konnte in diesem Jahr auch online abgestimmt werden.

Die in der EKHN alle sechs Jahre gewählten Kirchenvorstände sind für den Kurs der Gemeinde vor Ort verantwortlich. Sie entscheiden über die Auswahl neuer Pfarrer und Pfarrerinnen ebenso wie über die Arbeit in der Kindertagesstätte oder Investitionen in Gebäude. Das Gebiet der EKHN erstreckt sich unter anderem über die südlichen und mittleren Teile des Bundeslands Hessen, die rheinland-pfälzischen Regionen Rheinhessen und Westerwald sowie einzelne Gemeinden im nordrhein-westfälischen Hochsauerlandkreis.