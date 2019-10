Betontreppe fällt aus Kranhalterung

Albig Zwei Bauarbeiter sind bei einem Unfall auf einer Baustelle in Albig (Landkreis Alzey-Worms) schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger schwebe mit inneren Verletzungen in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagabend mit.

