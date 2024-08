Soziale Medien Betreiber von Friedhöfen warnt vor Betrug auf Facebook

Der Betreiber mehrerer Friedhöfe in Rheinland-Pfalz warnt vor Betrügern, die sich auf seinen Facebook-Seiten an trauernde Menschen richten. Trauernde seien oft in einer verletzlichen Lebensphase und mittlerweile auch eine Zielgruppe für „Love Scammer“ geworden, teilte die Deutsche Friedhofsgesellschaft, Betreiber von 14 Friedhöfen in Deutschland, mit. Auch das Rhein-Taunus-Krematorium gehört zu dem Unternehmen.