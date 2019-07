Betreiber von Untergrundplattform „Fraudsters“ verhaftet

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Koblenz Nach langwierigen Ermittlungen der Zentralstelle Cybercrime in Koblenz haben Fahnder den mutmaßlichen Betreiber einer illegalen Handelsplattform im digitalen Untergrund verhaftet. Der 34-Jährige sei am Mittwoch in Pinneberg in Schleswig-Holstein festgenommen worden, teilte Staatsanwalt Jürgen Brauer von der Landeszentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwalt Koblenz am Donnerstag mit.

Zur gleichen Zeit wurden zwei Wohnungen im Kreis Pinneberg und im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt durchsucht. Der Verdächtige sei einem Ermittlungsrichter in Koblenz vorgeführt worden, der den Haftbefehl aufrechterhalten habe, sagte Brauer.