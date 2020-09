Betreuung unter Dreijähriger: Rheinland-Pfalz niedrige Qoute

Ein Junge spielt in einem Kindergarten auf dem Boden. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wiesbaden Bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren liegt Rheinland-Pfalz deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. So betrug der Anteil des in Kitas oder von Tageseltern betreuten Nachwuchses in dieser Altersgruppe 31,2 Prozent (Stichtag 1. März), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Deutschlandweit betrug die Quote 35 Prozent. Damit liegt Rheinland-Pfalz aber immer noch knapp über dem Durchschnitt der westdeutschen Länder von 31,0 Prozent. Insgesamt wurden in dem Bundesland 35 831 Kinder unter drei Jahren betreut.