Betriebsrat: Opel setzt Abfindungsprogramm vorerst aus

Der Autobauer Opel hat sein Abfindungsprogramm für jüngere Arbeitnehmer nach Betriebsratsinformationen vorerst ausgesetzt. Das Unternehmen habe sich verpflichtet, bis zum 28./29. Mai keine neuen Aufhebungsverträge mehr abzuschließen oder zuzusagen, heißt es in einem am Mittwoch verbreiteten IG-Metall-Rundschreiben an die Beschäftigten. Im Gegenzug werde der Betriebsrat den bereits abgeschlossenen Aufhebungsverträgen mit einem Ausscheidedatum bis einschließlich 31. Mai zustimmen. Deren Zahl blieb zunächst unklar. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht. dpa