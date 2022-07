Protest : Betroffene von Flutkatastrophe aus dem Ahrtal demonstrieren

Mainz Rund 350 Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal haben am Samstag bei einer Demonstration in Mainz ihren Unmut kundgetan. Dabei gehe es vor allem um oftmals stockende Auszahlungen aus dem Wiederaufbaufonds und den beschlossenen Rückbau von Fluthilfe-Zentren im Ahrtal bis Ende Juli, sagten Initiatoren der Deutschen Presse-Agentur.

Im Rahmen der Demonstration wurde ein Kranz in Gedenken an die 134 Todesopfer der Flut niedergelegt. Hinter dem Protest stehe eine überparteiliche Gruppe flutbetroffener Bürger aus dem Ahrtal. Die Demonstranten starteten Samstagmittag am Hauptbahnhof und zogen zum rheinland-pfälzischen Landtag. Dort hielten mehrere Betroffene Reden. Zudem hielt auch der Landtagsabgeordnete Horst Gies (CDU) eine Ansprache, wie die Organisatoren mitteilten. An der Demonstrationen beteiligten sich neben Betroffenen auch freiwillige Helfer, hieß es.