Vorfall im Rhein-Lahn-Kreis Betrügerische Handwerker: Polizei warnt vor „Dachhaien“

Nach einem Vorfall im Rhein-Lahn-Kreis warnt die Polizei vor betrügerischen Handwerkern - sogenannten „Dachhaien“. Zwei Männer klingelten am Mittwochmittag in Nassau am Haus einer 43-jährigen Frau und gaben sich fälschlicherweise als Dachdecker aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte.