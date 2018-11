später lesen Betrug an Frau: Mutmaßlich falsche Polizisten festgenommen FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Betrug an einer über 90 Jahre alten Frau in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die Polizei die beiden mutmaßlich falschen Polizeibeamten festgenommen. Der 26 Jahre alte Geldabholer sei am Mittwochmorgen in Essen und der 28-jährige Fahrer in Marl geschnappt worden, teilte die Polizei in Koblenz mit. dpa