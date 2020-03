Betrug bei Nürburgring-Ausbau: Anklage fordert Geldstrafe

Mainz Im Mainzer Betrugsprozess um den Nürburgring-Ausbau hat die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 12.600 Euro für den angeklagten Geschäftsmann gefordert. Der Schweizer solle 150 Tagessätze zu je 120 Euro zahlen, von denen 45 Tagessätze unter anderem wegen der jahrelangen Verfahrensdauer schon abgegolten seien, sagte Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen am Donnerstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht.

Der Verteidiger Lutz Beyer sagte in einer Prozesspause, er werde in seinem Plädoyer Freispruch fordern. Er wies die Vorwürfe der Anklage als falsch zurück.

In dem bereits zweimal neu gestarteten Prozess warf die Staatsanwaltschaft Barandun vor, er habe 2009 Verantwortlichen der Nürburgring GmbH ungedeckte Schecks über insgesamt angeblich 100 Millionen US-Dollar eines vermeintlich milliardenschweren US-Investors überreicht. Damit sollte einst der Freizeitpark am Nürburgring finanziert werden. Das scheiterte, das Land Rheinland-Pfalz musste einspringen, der damalige Landesfinanzminister Ingolf Deubel (SPD) trat zurück. Erst kürzlich wurde dieser vom Koblenzer Landgericht zu zwei Jahren und drei Monaten Haft wegen Untreue verurteilt. Dagegen legte Deubel Revision ein.

Im Mainzer Prozess, der am Donnerstag trotz mancher Einschränkungen in der Justiz wegen der Covid-19-Pandemie weiterging, warf die Anklage Barandun Urkundenfälschung vor. Er soll gewusst haben, dass die Schecks ungedeckt waren, was er während der Hauptverhandlung bestritt. Er habe nie einen Fälschungsvorsatz gehabt, bei den Schecks habe es sich um Originalschecks zu einem Konto bei einer US-Bank gehandelt. Oberstaatsanwältin Müller-Ehlen sprach dagegen in ihrem Schlussvortrag von „erheblicher krimineller Energie“ und einem „umfassenden Lügengebäude“ Baranduns.