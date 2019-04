später lesen Betrug bei Prüfungen: Mehrere Durchsuchungen Teilen

Wegen des Verdachts der Manipulation bei Führerschein- und Sprachprüfungen haben Einsatzkräfte am Dienstag mehr als 60 Wohnungen und Büros in mehreren Bundesländern durchsucht. Die Behörden haben 16 Beschuldigte im Alter von 24 bis 62 Jahren aus Kaiserslautern, dem Kreis Germersheim, dem Ludwigshafener und Karlsruher Raum sowie aus Köln im Visier, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte. dpa