Falsche Abrechnungen Betrug mit Coronatests: Über 100 Millionen Euro Schaden in Rheinland-Pfalz?

Es musste damals schnell gehen. Um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und Ansteckungsketten zu unterbrechen, wurde 2021 ein breites Corona-Testnetz in Deutschland benötigt. Der Bund sagte eine schnelle und unbürokratische Finanzierung der Teststellen zu. Innerhalb kurzer Zeit entstanden so unzählige Corona-Teststationen. Mehr als 2000 davon gab es Anfang 2022 in Rheinland-Pfalz. Neben Apotheken, Hilfsorganisationen wie DRK, Johanniter oder Malteser boten auch Geschäftsleute, Gastronomen und Privatleute (die dafür ein Gewerbe anmelden mussten) solche Bürgertests an. Bürger konnten sich dort kostenlos testen lassen.