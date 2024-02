Unfälle Betrunken und ohne Führerschein: Auto kollidiert mit Wagen

Koblenz · Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein ist in Koblenz bei einer Kontrolle in einen Polizeiwagen gekracht. Die Beamten in dem Streifenwagen hatten am Samstagmorgen beobachtet, wie der Mann verbotenerweise nach links in eine Straße abbiegen wollte, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte.

24.02.2024 , 14:26 Uhr

Als die Polizisten den 59-Jährigen demnach ansprachen, reagierte er nicht, sondern drehte sein Auto und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Ein Polizist folgte ihm zu Fuß, der andere setzte den Streifenwagen vor das Auto des Mannes. Doch der bremste nicht und fuhr in das Heck des Polizeiautos. Den Angaben zufolge entstand ein Blechschaden an beiden Fahrzeugen. Wie sich laut Polizei herausstellte, liefen gegen den Mann in der Vergangenheit bereits mehrere Verfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein - nun kommt ein weiteres auf ihn zu. © dpa-infocom, dpa:240224-99-108401/2

(dpa)