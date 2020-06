Betrunken und uneinsichtig: Autofahrer aus Verkehr gezogen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen Einen betrunkenen und völlig uneinsichtigen Autofahrer hat die Polizei in Ludwigshafen aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer fiel in der Nacht zum Sonntag einer Frau auf, als er in Schlangenlinien über eine Bundesstraße fuhr.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa