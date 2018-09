später lesen Betrunkene Autofahrerin beschädigt Hauswände und Wagen Teilen

Eine Autofahrerin mit über zwei Promille Alkohol im Blut hat in der Pfalz zwei Hauswände und einen geparkten Wagen beschädigt. Der Schaden werde auf 17 000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Landau am Donnerstag mit. dpa