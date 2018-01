später lesen Betrunkene Autofahrerin demoliert Autos und Garage FOTO: Polizeiinspektion Kirn FOTO: Polizeiinspektion Kirn Teilen

Twittern

Teilen



Eine betrunkene Frau hat in Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) mit ihrem Wagen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie war am frühen Dienstagmorgen erst gegen einen geparkten Wagen geprallt und dann in eine Garage gerauscht. Aber damit nicht genug: Wie die Polizei weiterhin mitteilte, krachte die 38-Jährige anschließend gegen den in der Garage geparkten Wagen. Dieses Gefährt wiederum durchbrach die Garagenwand und kam im dahinter liegenden Garten zum Stehen. dpa