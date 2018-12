später lesen Betrunkene fährt Ampel zu Schrott Teilen

Twittern

Teilen



Eine betrunkene Autofahrerin hat in Mainz eine Ampel zu Schrott gefahren, ist selbst jedoch relativ glimpflich davon gekommen. Die 51-Jährige fuhr am Montag zunächst in Schlangenlinien auf einer Straße zwischen Bodenheim und Laubenheim, wie die Polizei mitteilte. dpa