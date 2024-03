Ludwigshafen Betrunkene Frau attackiert Polizisten und älteres Ehepaar

Bei einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen sind zwei Beamte und ein älteres Ehepaar von einer betrunkenen Frau attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte die 39-Jährige am Montagnachmittag ihr Auto gegenüber der Hofeinfahrt des Ehepaars ab, das gerade sein Grundstück mit dem Auto verlassen wollte. Als das Paar die Frau bat, umzuparken, kam es der Mitteilung zufolge zum Streit. In dessen Verlauf packte die 39-Jährige die 67 Jahre alte Frau an den Haaren und trat auf den 68 Jahre alten Mann ein.