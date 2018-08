später lesen Betrunkene Ladendiebin zwei Mal bei Bierdiebstahl ertappt Teilen

Eine betrunkene Ladendiebin ist in einem Supermarkt in Koblenz innerhalb weniger Minuten gleich zwei Mal auf frischer Tat ertappt worden. Sie habe in beiden Fällen Bier stehlen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. dpa