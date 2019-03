später lesen Betrunkene Lastwagenfahrer wollen Schnapsflaschen klauen Teilen

Zwei betrunkene Lastwagenfahrer sind im Rhein-Hunsrück-Kreis dabei erwischt worden, wie sie Schnapsflaschen klauten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die Männer am Samstagnachmittag vom Leiter eines Supermarkts in Rheinböllen beim Diebstahl ertappt worden. dpa