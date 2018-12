später lesen Betrunkene verletzten Türsteher FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Zwei betrunkene Männer haben sich in Landau in der Pfalz mit dem Türsteher eines Clubs angelegt und ihn verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten beschimpften die 37 und 28 Jahre alten Männer in der Nacht zum Samstag, wie die Beamten mitteilten. dpa